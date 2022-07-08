Популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка нещодавно виїхала з України до Ізраїлю, висловилася про важливий день та свято сім'ї. Як відомо, зрідка Марина порушує особисті теми і говорить про свої будні з близькими.
Так Марина висловилася, що сьогодні день сім'ї. Найважливіше, що кожна людина має у своєму житті, що вона має цінувати та оберігати. Адже найрідніше те, що у вас є – це родина.
«І крім того, щоб привітати кожного, хочу з вами ще поділитися важливим проектом, на який потрібно зібрати кошти. Називається він Незламна мама.
Ви розумієте, що під час війни кожна мама є сталевою героїнею, яка за дитину битиметься до кінця. І неважливо, дитині 4 роки чи 40. Але іноді ми просто не в змозі захистити ні себе, ні своїх близьких. Коли небезпека підкрадається так підло та підступно.
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Кожна мама перебуває під час війни у постійному стані стресу, оскільки небезпека може перебувати як на лінії вогню на передовій, так і у власній квартирі у будь-який час», - сказала Марина.
Також Боржемська розбурхала кадрами у сміливому образі. У підписі до публікації Боржемська розповіла про нову фітнес-програму, яку приготувала для своїх шанувальниць.
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