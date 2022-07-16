Вона опублікувала знімок, на якому посміхається, але усмішка не доходить до її очей.

Як повідомляє Politeka.net, 14 липня росія влаштувала черговий терористичний акт на території суверенної України. Росіяни запустили ракети центром Вінниці, яка знаходиться за сотню кілометрів від лінії фронту.

На трагедію відреагувала дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка зазначила, що давно не відчувала такого спустошення усередині.

Христина Горняк зараз перебуває у тижневій відпустці за кордоном, але намагається стежити за тим, що відбувається в Україні. Трагедія у Вінниці, де загинуло 23 мирні жителі та 100 отримали поранення, потрясла Христину.

Вона вийшла на зв'язок зі своїми підписниками в Інстаграмі та зазначила, що не знає, що сказати. Христина закликала допомагати волонтерам та ЗСУ, щоб швидше прогнати окупантів з України. Через деякий час вона опублікувала знімок, на якому посміхається, але посмішка не доходить до її очей.

"Очі порожні, а душа болить. Я розумію, що вся ситуація просто розбила нас усіх... але прошу кожного, давайте триматися, адже ми всі потрібні для перемоги", - підсумувала Христина Горняк.

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