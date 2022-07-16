Как сообщает Politeka.net, 14 июля россия устроила очередной террористический акт на территории суверенной Украины. Россияне запустили ракеты по центру Винницы, которая находится в сотне километров от линии фронта.
На трагедию отреагировала жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая отметила, что давно не чувствовала такого опустошения внутри.
Кристина Горняк сейчас находится в недельном отпуске за границей, но страется следить за тем, что происходит в Украине. Трагедия в Виннице, где погибло 23 мирных жителя и 100 получило ранения, потрясла Кристину.
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Она вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграм и отметила, что не знает, что сказать. Кристина призвала помогать волонтерам и ВСУ, чтобы быстрее прогнать оккупантов из Украины. Через некоторое время, она опубликовала снимок, на котором улыбается, но улыбка не доходит до ее глаз.
"Глаза пусты, а душа болит. Я понимаю, что вся ситуацию просто разбила нас всех... но прошу каждого, давайте держаться, ведь мы все нужны для победы", - подытожила Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.
Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.