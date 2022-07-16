Она опубликовала снимок, на котором улыбается, но улыбка не доходит до ее глаз.

Как сообщает Politeka.net, 14 июля россия устроила очередной террористический акт на территории суверенной Украины. Россияне запустили ракеты по центру Винницы, которая находится в сотне километров от линии фронта.

На трагедию отреагировала жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая отметила, что давно не чувствовала такого опустошения внутри.

Кристина Горняк сейчас находится в недельном отпуске за границей, но страется следить за тем, что происходит в Украине. Трагедия в Виннице, где погибло 23 мирных жителя и 100 получило ранения, потрясла Кристину.

Она вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграм и отметила, что не знает, что сказать. Кристина призвала помогать волонтерам и ВСУ, чтобы быстрее прогнать оккупантов из Украины. Через некоторое время, она опубликовала снимок, на котором улыбается, но улыбка не доходит до ее глаз.

"Глаза пусты, а душа болит. Я понимаю, что вся ситуацию просто разбила нас всех... но прошу каждого, давайте держаться, ведь мы все нужны для победы", - подытожила Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.