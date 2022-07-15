Дружина продюсера "Квартал-95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як тепер їй доводиться ходити.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – успішна українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де цього разу показала, як доводиться їй пересуватися.

"Ну що, друзі, милиці знайшлися. Я зовсім забула, що мама два роки тому теж ламала ногу. Ось так тепер я кульгатиму", - сказала Ганна.

"Я забула про милицях і кульгала без них. Але Микита приніс", - написала наступного сторіс Саліванчук.

"Готувати на милицях не дуже зручно", - зауважила Ганна на наступному сторіс, демонструючи, як варить буряк.

Варто зазначити, що Саліванчук пошкодила коліно кілька днів тому і тепер їй важко пересуватися.

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