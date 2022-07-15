Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, как теперь ей приходится ходить.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где в этот раз показала, как ей приходится передвигаться.

"Ну что, друзья, костыли нашлись. Я совсем забыла, что мама два года назад тоже ломала ногу. Вот так теперь я буду хромать", - сказала Анна.

"Я забыла о костылях и хромала без них. Но Никита принес", - написала на следующем сторис Саливанчук.

"Готовить на костылях не очень удобно", - отметила Анна на следующем сторис, демонстрируя, как варит свеклу.

Стоит отметить, что Саливанчук повредила колено несколько дней назад и теперь с трудом передвигается.

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