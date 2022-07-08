На своей странице в Instagram артистка разместила видео, на котором показала кадры, сделанные 23 февраля, на которых она позирует в роскошном красном платье, а уже на следующий день вторжение россии все изменило.

"Я чувствую себя так, будто умерла в 5:30 утра 24 февраля. Мы разделились на "До" и "После" войны. 😞135 дней продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. Убиты тысячи гражданских людей. Разрушены целые города. Жизнь миллионов украинцев уже никогда не будет такой, как до войны", — пишет Саливанчук.

Жена продюсера "Квартал 95", ранее в семье всегда говорившая на русском языке, теперь перешла на украинский.

"Я человек, который любит свою страну и, конечно, переживаю за свою Родину. Не могу смотреть на все эти кадры, на весь этот ужас, как поступают с моей страной, с людьми. Это невозможно принять. Также я поняла, что говорить на украинском языке – один из предохранителей от российской агрессии", - подчеркнула Саливанчук.

Поклонники в комментариях поддержали актрису: "Да, Вы передали все что и я чувствую 😢 боль, ненависть и желание ценить каждую минутку. Говорим по-украински".



Напомним, "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину.

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