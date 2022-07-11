Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса, которая играет в театре и кино. Знаменитость замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, от которого родила двоих детей. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз рассказала о проблеме, которая ее настигла.

"Это какой-то ужас. Колено так болит, что сил нет. Хотела сегодня снять небольшой клип. Поднимала себе настроение как могла, но...", - написала Саливанчук в сторис Инстаграм.

"Почему так, только находишь себе какую-то отдушину, тебе сразу это запрещают", - продолжила Анна.

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"День начинался весело, закончился слезами", - подытожила звезда в своих сторис.

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