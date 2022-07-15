Вона вирішила зайнятися чимось корисним і не марнувати часу.

Як повідомляє Politeka.net , дружина телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк звернулася до українців за допомогою. З перших днів вторгнення росії в Україну вона зайнялася волонтерством. На своїй сторінці в Інстаграм вона зізналася, що відкрила новий збір коштів.

"Якщо чесно, мені зараз дуже важко виходити в Сторіз. Адже новини мене просто знищують. І це незважаючи на те, що я зараз не в Україні. Я поїхала до своїх подруг, щоб трохи зібратися з силами. Але не вийшло через новин", - зізналася Христина Горняк.

Тому вона вирішила зайнятися чимось корисним і не марнувати часу. Бо тільки так можна наблизити нашу перемогу.

"Ми разом можемо наблизити нашу перемогу. Тому я відкрила благодійну банку. Я поспілкувалася з хлопцями на передовій і зараз вони мають потребу в тепловізорах. Я не прошу багато, але дуже потрібна ваша допомога. Кожні 10, 50, 100 гривень це реальна допомога", - попросила Христина Горняк.

Насамкінець вона залишила реквізити Монобанку, куди українці можуть скинути допомогу для військових (реквізити можна знайти за посиланням).

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