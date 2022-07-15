Она решила заняться, чем-то полезным и не терять времени зря.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк обратилась к украинцам за помощью. С первых дней вторжения россии в Украину она занялась волонтерством. На своей странице в Инстаграм она призналась, что открыла новый сбор средств.

"Если честно, мне сейчас очень трудно выходить в Сториз. Ведь новости меня просто уничтожают. И это не смотря на то, что я сейчас не в Украине. Я поехала к своим подругам, чтобы немного собраться с силами. Но не вышло из-за новостей", - призналась Кристина Горняк.

Потому она решила заняться, чем-то полезным и не терять времени зря. Потому-что только так можна приблизить нашу победу.

"Мы вместе можем приблизить нашу победу. Потому я открыла благотворительную банку. Я пообщалась с парнями на передовой и сейчас у них есть необходимость в тепловизорах. Я не прошу много, но очень нужна ваша помощь. Каждые 10, 50, 100 гривен это реальная помощь", - попросила Кристина Горняк.

В конце она оставила реквизиты Монобанка, куда украинцы могут сбросить помощь для военных (реквизиты можно найти по ссылке).

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

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