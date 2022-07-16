Як пише Politeka.net , Ольга Фреймут – успішна українська телеведуча. Знаменитість має трьох дітей Валерія та Євдокія від поточного чоловіка Володимира Локотка, а також Злата Мітчелл від британця Нілу. Зараз Златі 16 років і вона недавно поїхала вчитися в Лос-Анджелес, США. А нещодавно Мітчелл вперше показала свою молоду людину на ім'я Оскар.

Не забуває Злата і про ТікТок, де активно веде блог. На новому відео Мітчелл показала, як рухається під пісню, вихваляючись своєю зовнішністю. Дочка Фреймут була у чорній сукні з відкритими плечима.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментар: "Горячо".

Варто зазначити, що Злата нещодавно повернулася до України. Зараз Мітчелл знаходиться у Львові та часто ділиться фотографіями легендарного міста.

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