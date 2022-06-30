Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл - дочь Оли Фреймут, которую телеведущая родила от британца по имени Нил. Сейчас знаменитость замужем за Владимиром Локотко, которому успела уже родить двоих детей - сына Валерия и дочь Евдокию. Злата уже 16 лет и она отправилась учится год назад в Лос-Анджелес. А недавно Митчелл показала своего молодого человека - Оскара.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами своими подростковыми приключениями. А в этот раз Митчелл показала эффектные формы, поделившись кадрами в купальнике. Девушка удивила формами в купальнике на веревочках.

"С тех пор вообще перестала фотошопить. Я переехала, и это самое свободное чувство :)", - написала Злата.

Также Митчелл показала фото со своим парнем. Но на снимке были видны только ноги.

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