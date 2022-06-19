Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл - 16-летняя дочь Оли Фреймут. Сейчас девушка живет и учится в Лос-Анджелесе, США. Дочь Фреймут уже успела найти себе молодого человека и недавно его представила общественности. А в этот раз Злата решила опубликовать фото отдыха в Мексике, поделившись кадрами в Инстаграм.

"Из Мексики с любовью", - написала Злата.

На первом фото, которое Митчелл опубликовала, девушка позировала в топике с вырезом, эффектно подчеркнув свои формы. На других снимках можно увидеть как Злату, так и ее парня - Оскара.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Стыд для матери", "Моя любовь", "Горячая мамочка", "как красиво!", "так весело с тобой в Мексике", "ты выглядишь такой счастливой".

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