Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут - успешная украинская телеведущая. У знаменитости есть трое детей Валерий и Евдокия от текущего мужа Владимира Локотко, а также Злата Митчелл от британца Нила. Сейчас Злате 16 лет и она не так давно уехала учится в Лос-Анджелес, США. А недавно Митчелл впервые показала своего молодого человека по имени Оскар.

Не забывает Злата и о ТикТок, где активно ведет блог. На новом видео Митчелл показала, как двигается под песню, хвастаясь своей внешностью. Дочь Фреймут была в черном платье с открытыми плечами.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий: "Горячо".

Стоит отметить, что Злата недавно вернулась в Украину. Сейчас Митчелл находится во Львове и часто делится фотографиями легендарного города.

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