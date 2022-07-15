Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова нещодавно вирушила на невеликий відпочинок до Львова, звідки активно ділилася різними кадрами та розповідала про плани на майбутню роботу. Однак через обстріл окупантів одразу кількома містами Катерина не наважилася розповідати шанувальникам про звичні будні.

Як відомо, вчора через ракетний удар загинуло кілька десятків українців, серед яких були й маленькі діти. Історія однієї родини вразила всю Україну, мама загиблої маленької доньки бореться за життя у реанімації.

«Біль, розпач, страх. На місці загиблих міг бути будь-хто з нас. Сьогодні – я не оптиміст. Дитина – єдине, що змушує мене рухатись далі» - пише Репяхова.

Ми також писали, поки співак давав благодійні концерти, його дружина багато гуляла з дитиною на свіжому повітрі та проводила з малюком весь свій вільний час. На нових кадрах в Інстаграмі Катерина Репяхова показала, як виріс Михайло.

Молода мама опублікувала на особистій сторінці кілька фото із синочком. Катерина Репяхова зняла хлопчика на камеру, поки він сидів у неї на руках і вже дивився на дівчаток.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика похвалилася перемогою в суді над його екс-дружиною.

Як повідомляла Politeka, молоду дружину Віктора Павлика розкритикували через зовнішність, Катя відповіла.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка несподівано заговорила про другу дитину.