Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова не так давно отправилась на небольшой отдых во Львов, откуда активно делилась различными кадрами и рассказывала о планах на будущую работу. Однако из-за обстрелов оккупантов сразу по нескольким городам Катерина не решилась рассказывать поклонникам о привычных буднях.

Как известно, вчера из-за ракетного удара погибло несколько десятков украинцев, среди которых были и маленькие дети. История одной семьи потрясла всю Украину, мама погибшей маленькой дочери борется за жизнь в реанимации.

«Боль, отчаяние, страх. На месте погибших мог быть кто угодно из нас. Сегодня – я не оптимист. Ребенок – единственное, что заставляет меня двигаться дальше» - пишет Репяхова.

Мы также писали, пока певец давал благотворительные концерты, его супруга много гуляла с ребенком на свежем воздухе и проводила с малышом все свое свободное время. На новых кадрах в Инстаграм Екатерина Репяхова показала, как вырос Михаил.

Молодая мама опубликовала на личной странице несколько фото с сыночком. Екатерина Репяхова сняла мальчика на камеру, пока он сидел у нее на руках и уже засматривался на девочек.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.

Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.