Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова не так давно отправилась на небольшой отдых во Львов, откуда активно делилась различными кадрами и рассказывала о планах на будущую работу. Однако из-за обстрелов оккупантов сразу по нескольким городам Катерина не решилась рассказывать поклонникам о привычных буднях.
Как известно, вчера из-за ракетного удара погибло несколько десятков украинцев, среди которых были и маленькие дети. История одной семьи потрясла всю Украину, мама погибшей маленькой дочери борется за жизнь в реанимации.
«Боль, отчаяние, страх. На месте погибших мог быть кто угодно из нас. Сегодня – я не оптимист. Ребенок – единственное, что заставляет меня двигаться дальше» - пишет Репяхова.
Мы также писали, пока певец давал благотворительные концерты, его супруга много гуляла с ребенком на свежем воздухе и проводила с малышом все свое свободное время. На новых кадрах в Инстаграм Екатерина Репяхова показала, как вырос Михаил.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Охота не прекращается: на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня
Враг ведет разведку и готовится к атаке сразу на нескольких направлениях: "Пытается продвинуться в..."
"Посмотрите на нее живую": девочка, погибшая в Виннице, была героиней видео с Зеленской
«Ну вот и начинается прозрение»: всплыли данные закрытых опросов среди россиян
Молодая мама опубликовала на личной странице несколько фото с сыночком. Екатерина Репяхова сняла мальчика на камеру, пока он сидел у нее на руках и уже засматривался на девочек.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.
Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.