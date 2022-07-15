Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Крістіна активно веде соціальні мережі, тому нерідко висловлює свою думку в Інстаграм. Також вона ділиться різною інформацією для шанувальників та коментує те, що відбувається в країні.

Цього разу Крістіна відреагувала на масові ракетні удари окупантів, а також показала: попри хвилювання та тривожність вона завжди повертається додому до рідного Києва. Подібне може стати прикладом для артистів, які за всі ці місяці навіть не з'являлися вдома.

«Незважаючи на вселенський біль, злість та страх, які переповнюють зараз усіх нас, ми маємо акумулювати позитивні вібрації. Віра в перемогу добра над злом, віру в Бога та світлі сили. Сумувала…» - пише Христина під кадрами.

До цього Христина показала фанатам двох своїх спадкоємців, які помітно підросли. На першому фото знято наймолодшого з трьох синів пари Олександра, якому 1 рік і 7 місяців. Маля впевнено тупотить тротуаром.

Також Крістіна показала середнього синочка Дмитра поруч із молодшим, ініціювавши обговорення у мережі. Дружина Решетника поцікавилася у фанатів, чи виросли її дітки чи ні.

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