Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина ведет активно социальные сети, поэтому нередко высказывает свое мнение в Инстаграм. Также она делится различной информацией для поклонников и комментирует происходящее в стране.
В этот раз Кристина отреагировала на массовые ракетные удары оккупантов, а также показала: несмотря на волнение и тревожность, она всегда возвращается домой в родной Киев. Подобное может послужить примером для артистов, которые за все эти месяцы даже не появлялись дома.
«Несмотря на вселенскую боль, злость и страх, которые переполняют сейчас всех нас, мы должны аккумулировать позитивные вибрации. Вера в победу добра над злом, веру в Бога и светлые силы. Скучала…» - пишет Кристина под кадрами.
До этого Кристина показала фанатам двух своих наследников, которые заметно подросли. На первом фото запечатлен самый младший из троих сыновей пары Александр, которому 1 год и 7 месяцев. Малыш уверенно топает по тротуару.
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Также Кристина показала среднего сынишку Дмитрия рядом с младшим, инициировав обсуждение в сети. Жена Решетника поинтересовалась у фанатов, выросли ее детки или нет.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ подбодрить украинцев.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника разоткровенничалась о сложных взаимоотношениях сыновей.
Также Politeka писала, жена Решетника похвасталась достижением младшего сына, которому нет и двух лет.