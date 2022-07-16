Як пише Politeka.net, юна дочка Моніки Беллуччі почала активно вести соціальні мережі після того, як набула популярності завдяки першому виходу у світ. Після цього Діва почала з'являтися в трендових рекламах і навіть блискуче блищала на подіумі.

Цього разу шанувальники представили цілу добірку кадрів із Дівою, яку знову помітили зі своїм молодим хлопцем на прогулянці після покупок. Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і мешкає в Парижі.

Раніше повідомлялося, що двоє молодих людей познайомилися і полюбили один одного в модних колах. Тепер вони активно спілкуються та нерідко влаштовують спільні прогулянки.

Ми писали, 17-річна Діва Кассель звикла до уваги публіки, адже вона є дочкою не тільки неповторної Моніки Беллуччі, а й харизматичного актора Венсана Касселя.

Юна красуня вирішила пококетувати з шанувальниками і опублікувала у себе в Інстаграм у розділі сторіз кілька запаморочливих кадрів.

На них красуня приміряла легку білу сукню, яку вона грайливо приспустила з одного плеча.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.