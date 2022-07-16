Як пише Politeka.net, юна дочка Моніки Беллуччі почала активно вести соціальні мережі після того, як набула популярності завдяки першому виходу у світ. Після цього Діва почала з'являтися в трендових рекламах і навіть блискуче блищала на подіумі.
Цього разу шанувальники представили цілу добірку кадрів із Дівою, яку знову помітили зі своїм молодим хлопцем на прогулянці після покупок. Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і мешкає в Парижі.
Раніше повідомлялося, що двоє молодих людей познайомилися і полюбили один одного в модних колах. Тепер вони активно спілкуються та нерідко влаштовують спільні прогулянки.
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Ми писали, 17-річна Діва Кассель звикла до уваги публіки, адже вона є дочкою не тільки неповторної Моніки Беллуччі, а й харизматичного актора Венсана Касселя.
Юна красуня вирішила пококетувати з шанувальниками і опублікувала у себе в Інстаграм у розділі сторіз кілька запаморочливих кадрів.
На них красуня приміряла легку білу сукню, яку вона грайливо приспустила з одного плеча.
Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.
Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.