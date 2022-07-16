Как пишет Politeka.net, юная дочь Моники Беллуччи начала активно вести социальные сети после того, как получила популярность благодаря первому выходу в свет. После этого Дева стала появляться в трендовых рекламах и даже уже блистала на подиуме.
В этот раз поклонники представили целую подборку кадров с Девой, которую снова заметили со своим молодым парнем на прогулке после покупок. Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже, также является моделью и активно ведет социальные сети.
Ранее уже сообщалось, что двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах. Теперь они активно общаются и нередко устраивают совместные прогулки.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Гаага ставит видео лайк": рашисты засняли первый день вторжения в Украину
Трагедия в Виннице: задержаны десятки человек, первые подробности
Новое видео "Квартал 95" с Юрием Ткачом разгневало украинцев: "Как раз именно то время для..."
"Можете получить до 7 млн гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие
Мы писали, 17-летняя Дева Кассель привыкла к внимаю публики, ведь она является дочерью не только неподражаемой Моники Беллуччи, но и харизматичного актера Венсана Касселя.
Юная красотка решила пококетничать с поклонниками и опубликовала у себя в Инстаграм в разделе сториз несколько головокружительных кадров.
На них красотка примерила легкое белое платье, которое она игриво приспустила с одного плеча.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.