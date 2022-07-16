Дева не скучает на свиданиях с молодым возлюбленным.

Как пишет Politeka.net, юная дочь Моники Беллуччи начала активно вести социальные сети после того, как получила популярность благодаря первому выходу в свет. После этого Дева стала появляться в трендовых рекламах и даже уже блистала на подиуме.

В этот раз поклонники представили целую подборку кадров с Девой, которую снова заметили со своим молодым парнем на прогулке после покупок. Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже, также является моделью и активно ведет социальные сети.

Ранее уже сообщалось, что двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах. Теперь они активно общаются и нередко устраивают совместные прогулки.

Мы писали, 17-летняя Дева Кассель привыкла к внимаю публики, ведь она является дочерью не только неподражаемой Моники Беллуччи, но и харизматичного актера Венсана Касселя.

Юная красотка решила пококетничать с поклонниками и опубликовала у себя в Инстаграм в разделе сториз несколько головокружительных кадров.

На них красотка примерила легкое белое платье, которое она игриво приспустила с одного плеча.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.