Телеведуча Маша Єфросиніна, яка відлетіла з країни з дітьми, щоб убезпечити себе, продовжує записувати різні інтерв'ю з багатьма колегами. Цього разу ведуча знову провела свій "Іспит", про що повідомила Інстаграм.

Героєм нового випуску "Іспит Нова Реальність" став Вадим Карп'як.

«Свідомо акцентую на тому, що інтерв'ю було записано ще 1 липня, тому краще послухати нарешті про що саме розмову, а не мерехтіти в коментарях переможними прапорами. Я знаю і знала, що і як я роблю, тому мені цікаві ось такі особистості – ось із ними хочеться розвивати майбутню Україну! Їх заслуховуєшся, з ними віриш у те, що добрих людей більше!» - висловилася Єфросиніна.

Разом із гостем інтерв'ю вони обговорили важливі теми:

як опановувати себе в прямому ефірі під час обстрілів та страшних новин!

чому ігнорує повітряну тривогу!

чому мешкає на студії телеканалу.

як і чи потрібно журналісту зберігати неупередженість із героєм, з яким не згоден?

як випивати з дружиною вино вечорами у скайпі.

як повернувся у свій будинок у Бучі!

У мережі також відреагували:

«Нарешті, українською мовою!»; Дуже добре 😍 💙💛; Дякуємо за українську ❤️; Ну, чудово ж говоріть українською, навіщо були ці розмови? 😅; дуже приємно чути 👏;Дякую за українську!; Яка гарна українська мова❤️; Дякую, Марійко, за те, що інтерв'ю було українським. У Вас дуже гарна вимова. Дуже сподобалося саме інтерв'ю. ❤️».

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.