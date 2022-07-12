Вона нагадала, що на телебаченні давно спілкується українською мовою, а зараз щодня займається з репетитором.

Як повідомляє Politeka.net, днями Маша Єфросиніна та Оля Полякова записали ціле відео, в якому розповіли, чому не можуть вести своє шоу "Дорослі дівчатка" українською мовою.

Вони заявили, що глядачам буде не так цікаво їх слухати, адже швидко викладати свої думки рідною мовою вони поки що не вміють. Це викликало чимало негативних коментарів серед українців.

Оля Полякова у новому інтерв'ю для "Ранок з Україною" висловилася про цей мовний скандал. Артистка запевняє, що за українізацію публічного простору, але ютуб-канал для неї як кухня будинку, там вона нібито має право обирати.

"Офіційно на телебаченні я говорю лише українською. Даю інтерв'ю українською, я зараз пишу дуже гарний альбом українською мовою, тому що я розумію, що це теж вплив. Мова – дуже важлива, це правда. Але можна люди у себе на кухні будуть розмовляти, як захочуть? Наш проект з Машею – він на кухні із подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними говорять так, як вони звикли" – попросила Оля Полякова .

Артистка зізналася, що вони з Єфросиніною пробували писати "Дорослих дівчаток" українською мовою, але вийшло у них кострубато: обидві постійно перепитували, як перекласти те чи інше слово. Проте їхньому україномовному шоу бути, але потім, коли підтягнуто рідну мову.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.