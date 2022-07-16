Телеведущая Маша Ефросинина, которая улетела из страны с детьми, чтобы обезопасить себя, продолжает записывать различные интервью с многими коллегами. В этот раз ведущая снова провела свой "Экзамен", о чем сообщила в Инстаграм.

Героем нового выпуска «Экзамен Новая Реальность» стал Вадим Карпьяк.

«Сознательно акцентирую на том, что интервью было записано еще 1 июля, поэтому лучше послушать наконец-то о чем именно разговор, а не мерцать в комментариях победными флагами. Я знаю и знала, что и как я делаю, поэтому мне интересны вот такие личности – вот с ними хочется развивать будущую Украину! Их заслушиваешься, с ними веришь в то, что хороших людей больше!» - высказалась Ефросинина.

Вместе с гостем интервью они обсудили важные темы:

как овладевать себя в прямом эфире во время обстрелов и страшных новостей!

почему игнорирует воздушную тревогу!

почему живет на студии телеканала.

как и нужно ли журналисту сохранять беспристрастность с героем, с которым не согласен?

как выпивать с женой вино по вечерам в скайпе.

как вернулся в свой дом в Буче!

В сети также отреагировали:

«Наконец, на украинском языке‼️; Очень хорошо 😍 💙💛; Спасибо за украинский ❤️; Ну прекрасно же говорите по-украински, зачем были эти разговоры? 😅; очень приятно слышать 👏;Спасибо за украинский!; Какой красивый украинский язык❤️; Спасибо, Марийка, за то, что интервью было украинским. У Вас очень хорошее произношение. Очень понравилось и самое интервью. ❤️».

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.