Телеведущая Маша Ефросинина, которая улетела из страны с детьми, чтобы обезопасить себя, продолжает записывать различные интервью с многими коллегами. В этот раз ведущая снова провела свой "Экзамен", о чем сообщила в Инстаграм.
Героем нового выпуска «Экзамен Новая Реальность» стал Вадим Карпьяк.
«Сознательно акцентирую на том, что интервью было записано еще 1 июля, поэтому лучше послушать наконец-то о чем именно разговор, а не мерцать в комментариях победными флагами. Я знаю и знала, что и как я делаю, поэтому мне интересны вот такие личности – вот с ними хочется развивать будущую Украину! Их заслушиваешься, с ними веришь в то, что хороших людей больше!» - высказалась Ефросинина.
Вместе с гостем интервью они обсудили важные темы:
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Это только первый этап": как Кремль хочет "расчеловечить" украинцев и что с этим делать каждому из нас
«Дьявол на плече Путина»: в окружении президента рф нашли его возможного преемника
"Ее будет очень не хватать": в семье Дональда Трампа случилось горе
Астафьева неожиданно засветилась в компании Горбунова, зацепив Дорофееву и Никитюк: "Хотели вместе..."
- как овладевать себя в прямом эфире во время обстрелов и страшных новостей!
- почему игнорирует воздушную тревогу!
- почему живет на студии телеканала.
- как и нужно ли журналисту сохранять беспристрастность с героем, с которым не согласен?
- как выпивать с женой вино по вечерам в скайпе.
- как вернулся в свой дом в Буче!
В сети также отреагировали:
«Наконец, на украинском языке‼️; Очень хорошо 😍 💙💛; Спасибо за украинский ❤️; Ну прекрасно же говорите по-украински, зачем были эти разговоры? 😅; очень приятно слышать 👏;Спасибо за украинский!; Какой красивый украинский язык❤️; Спасибо, Марийка, за то, что интервью было украинским. У Вас очень хорошее произношение. Очень понравилось и самое интервью. ❤️».
Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.
Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.
Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.