Український ведучий Олександр Педан прокоментував відмову провідної Маші Єфросініної та співачки Олі Полякової переходити українською мовою під час запису нових випусків свого проекту.

Про це Педан висловився в інтерв'ю, опублікованому на YouTube каналі ICTV.

Сам телеведучий, як відомо, розмовляє і виступає рідною українською мовою, тому поведінка колег його чимало спантеличила.

"Про колег або добре, або нічого, але я не до кінця вірю в цю тезу, тому що англійську ви вивчити можете, а українську – ні? Тут у мене щось не сходиться, – сказав він. – Питання в чому? Важко? "Так, важко. А нам не важко відбудовувати, воювати? Трансформація України в Україну нарешті - вона складна, так не буває, що легко".

Він нагадав, що сам колись навчав українську, адже просто без знань міг втратити роботу.

Нагадаємо, Оля Полякова у новому інтерв'ю для "Ранок з Україною" висловилася про цей мовний скандал. Артистка запевняє, що за українізацію публічного простору, але ютуб-канал для неї як кухня будинку, там вона нібито має право обирати.

"Офіційно на телебаченні я говорю лише українською. Даю інтерв'ю українською, я зараз пишу дуже гарний альбом українською мовою, тому що я розумію, що це теж вплив. Мова – дуже важлива, це правда. Але можна люди у себе на кухні Розмовлятимуть, як захочуть? Наш проект з Машею – він на кухні з подружкою.У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними говорять так, як вони звикли." – попросила Оля Полякова.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.