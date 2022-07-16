На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий пост, у якому розкрила труднощі кар'єри в шоу-бізнесі.

"Почну з того, що вона пов‘язана з великим ризиком. Наприклад, можна вкласти кошти в концертний тур і…. раптом потрапити в рік коронавірусу. Коли будь-яка публічна діяльність під забороною, багато подій скасовано, в тому числі й тур. І тут☝🏾починається найцікавіше!", — ділиться Злата.

Артистка пояснила, що не має продюсера, який займався б організаційними питаннями, тому на ній особисто лежить багато вдповідальності, в тому числі і за кошти.

"Я не звикла скиглити і жалітися, хоча, зізнаюся— це все непросто вивозити під час повного локдауну. А саме: вертати кошти, закривати «чорні діри», генерити контент, шукати можливості для його втілення, при цьому— не належати до жодного клану шоу-бізнесу, але мати надію на талант і вдячність за допомогу ВСІМ тим, хто за цей час приймав участь в моєму творчому житті. За роки коронавірусу я стала ще сильніша морально і дякую за це. Йдемо далі", — розповідає Злата.

Огнєвіч також розповіла, що після повномасштабного вторгнення рф її позиція була чіткою: вона залишається в Україні. Зірка зізнається, що до неї по допомогу звертається багато людей.

"Тож, мій вибір зараз віддавати більшу частину зароблених коштів на допомогу. Але, їх ТРЕБА заробити. Щоб віддати. Щоб потім— знову заробити. Щоб знову віддати: на турнікети, медикаменти, донати й іншу допомогу. Я думаю, що артистам не варто виправдовуватись за те, що вони отримують гроші за свою роботу. Чесну роботу, важку ( це не про «вдягла сукенку і попригала на сцену»)", — наголосила Огнєвіч.

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