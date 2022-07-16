Як пише Politeka.net, Злата Огневич – успішна українська співачка, яка була у другому сезоні шоу "Холостячка" головною героїнею. Незважаючи на бурхливу історію відносин, з обранцем вона швидко розлучилася, причому навіть не з власної вини. Це розбиле їй серце і дівчина чесно зізналася, що тепер ходить до психолога.

Також Злата вирішила відповісти хейтерам, які останнім часом продовжують поширювати різні плітки про її особисте життя та роботу. Зазначимо, до вторгнення Росії Злате приписували роман з екс-учасником "Холостяка" та її другом, який підтримав її після шоу.

«А я зараз сиджу одна вдома і думаю про відсутність особистого життя. Напишу пізніше окремий пост про мою професію та різні теми про її сторони. Але світла завжди більша, тому я тут!» – пише Злата.

Нещодавно Злата заговорила про часту проблему серед зірок, а саме: поширення пліток.

«Ну і моя улюблена тема – це плітки! Люди, які ніколи не працювали зі мною в команді, чомусь краще за мене знають, хто скільки отримує грошей, як проходять мої тури. Навіть що ми їмо! При цьому ніколи не мали справи зі мною!

А також мені іноді розповідають, таке гидке і мерзенне, що говорять за моєю спиною, це теж стосується і стосунків. Мова про чоловіків, які навіть не на мій смак. Але кажуть – було. Якщо вродлива жінка – вона з усіма» - іронічно зауважила Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.