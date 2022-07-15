Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич вирішила відповісти на цікаві питання шанувальників та розповісти трохи про особисте життя. Також Артистка відзначила і мінуси життя.

«Уявляю, як непросто бути вами. Особливо з шанувальниками, що стукають у двері. Страшно!» - пише прихильниця.

Злата відповідає: «Це моторошно! Особливо усвідомлення того, що відокремлюють вас тільки двері, хто знає, яка там у нього зброя і що в його голові!».

Також Огневич прочинила завісу минулого і згадала про особисте життя, розповівши, як завела роман зі своїм музикантом: «Так, коли співала в La Festa і завела роман із нашим драмером».

Співачка також розповіла, де бере свої пісні. Зокрема вона зазначила, що пісні можна створювати та купувати.

"Краще створювати щось своє. Зараз це особливо цінно. Якщо купувати пісню у топового саундпродюсера, це може коштувати від 4000 доларів. Я вже мовчу про ціни в США. Там трек може коштувати і 10000", - додала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.