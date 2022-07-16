Популярна українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина порушила серйозну тему в соціальних мережах. Ксенія заговорила, як війна не має ні свят, ні вихідних. Навіть коли ми забуваємо, коли наша психіка, щоб урятувати нас, витісняє усвідомлення війни, коли ми поїхали і в безпеці, вона все одно є.

«Щодня наші міста під ракетними обстрілами. Вчора Вінниця, знову дитина, безневинне та беззахисне створення. Знову маленький шматочок душі вмирає, коли усвідомлюєш це горе.

У такі дні накочує все одразу: біль від втрат, страх невідомості, жалість до нас усіх, розкиданих світом, відірваних від дому і позбавлених свого шляху. Любі, я співчуваю кожному з вас, кого торкнулася ця чортова війна. Я співчуваю з кожним! Ми разом! А ви у коментарях можете теж підтримати одне одного!» - Висловилася Ксенія.

Друга «Холостячка» Злата Огневич підтримала Мишину: «Прекрасна!».

Також Ксенія заговорила про тему здійснення мрії:

А потім я весь час думала: нормально – це як? пробували. А потім мене осяяло, я зрозуміла, що хоче сказати всесвіт. Я зрозуміла, що це був урок з мріями!" - Уклала Мішина.

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