На своей странице в Instagram артистка разместила длинный пост, в котором раскрыла трудности карьеры в шоу-бизнесе.

"Начну с того, что она связана с большим риском. Например, можно вложить средства в концертный тур и…. вдруг попасть в год коронавируса. Когда любая публичная деятельность под запретом, многие события отменены, в том числе и тур". И здесь ☝🏾 начинается самое интересное!", - делится Злата.

Артистка объяснила, что у нее нет продюсера, который занимался бы организационными вопросами, поэтому на ней лично лежит много ответственности, в том числе и за средства.

"Я не привыкла скулить и жаловаться, хотя, признаюсь - это все непросто вывозить во время полного локдауна. А именно: возвращать средства, закрывать "черные дыры", генерировать контент, искать возможности для его воплощения, при этом - не принадлежать ни к одному клану шоу-бизнеса, но надеяться на талант и благодарность за помощь ВСЕМ тем, кто за это время принимал участие в моей творческой жизни. За годы коронавируса я стала еще сильнее морально и благодарю за это. Идем дальше", — рассказывает Злата.

Огневич также рассказала, что после полномасштабного вторжения рф ее позиция была четкой: она остается в Украине. Звезда признается, что к ней за помощью обращаются много людей.

"Так что мой выбор сейчас отдавать большую часть заработанных средств на помощь. Но, их НУЖНО заработать. Чтобы отдать. Чтобы потом — снова заработать. Чтобы снова отдать: на турникеты, медикаменты, донаты и другую помощь. Я думаю, что артистам не стоит оправдываться за то, что они получают деньги за свою работу.Честную работу, тяжелую (это не о «одела платье и попрыгала на сцену»)", - подчеркнула Огневич.

Напомним, "Холостячка" Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Огневич.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич после неприятных слухов о себе посмеялась над личной жизнью.

Также Politeka писала, что Огневич честно рассказала, как закрутила роман со своим музыкантом.