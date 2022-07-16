Популярний український виконавець Макс Барських, який народився у Херсоні, на своїй сторінці в Instagram поділився кадрами, як люди вимушені пішки через поля евакуюватися з окупованих територій.

"Ці кадри є свідченням того, як біженці з мого рідного Херсону прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки чи на велосипедах. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди... З собою вони несуть біль та страх перед невідомим", — розповів Макс Барських.

Також артист різко звернувся до росіян.

"Тим росіянам, хто забув, який зараз рік на календарі, я нагадаю – це 2022-й. І все це з моєю країною робить ваша через надумані приводи і за вашою мовчазною згодою! Але ми обов'язково повернемо собі те, що ви вкрали!", — заявив співак.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста:

"Як жаль наших людей";

"Найстрашніше, коли доводиться кинути свій будинок. Горе";

"Людям краще пішки....аніж в окупації...😔 Як же боляче дивитись.... Але нас не зламати... ми все зможемо";

"Нехай за кожну пролиту сльозу нашого народу будуть покарані ці мерзенні істоти".

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