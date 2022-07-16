Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко просто посеред вулиці у Лос-Анджелесі влаштувала ефектну зйомку.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру у модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).

Останнім часом дівчина поїхала підкорювати Лос-Анджелес і часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз модель показала відео, зроблене на тлі вулиць Беверлі-Хіллз, які більшість бачили у голлівудських фільмах.

"На один крок ближче 🤍", - лаконічно та інтригуюче підписала кадри Соня.

На відео Євдокименко танцює та позує на вулиці у сміливому образі. Вона одягла яскраво-зелені штани, незвичайну кофтинку, яка ефектно задирається, круглі окуляри у білій оправі та кепку.

Шанувальники в коментарях підтримали внучку Ротару і вірять, що її мрія в Лос-Анджелесі здійсниться: "Коли людина дійсно хоче чогось, весь Всесвіт вступає в змову, щоб допомогти цій людині здійснити свою мрію".

Кадри оцінило і зіркове сімейство, навіть бабуся Софія Ротару поставила під публікацією лайк.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.