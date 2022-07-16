На своїй сторінці в Instagram артистка показала яскраву фотосесію разом з синами — Глібом та Микитою. На кадрах зіркова матуся з дітьми бавиться фарбами, розмалювавши собі обличчя, руки та одяг.
"Мої діти – моє натхнення жити далі, не здаватись. В першу чергу я мама, і це та людина, яка повинна закласти в дитячих серцях такі цінності, як любов, тепло, турбота про близьких людей. Але як тільки дивлюсь новини, я здаюсь, бо сотні загиблих, тисячі зруйнованих дитячих доль, на жаль, це українські реалії, які змушують здригатись весь світ", — розповідає Саліванчук.
Дружина продюсера "Квартал 95" наголосила, що кожна дитина України постраждала від цієї війни.
"Розумію тільки одне, що я повинна бути сильною і не падати духом. Адже наше майбутнє – це наші діти, і ми, батьки, повинні допомогти їм розвивати свої здібності та таланти, щоб потім, у дорослому житті, наші дітки змогли знайти себе і реалізувати на всі 100%", — пояснює Ганна.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
"Це лише перший етап": як Кремль хоче "розлюднити" українців і що з цим робити кожному з нас
Нове відео "Квартал 95" з Юрієм Ткачем розгнівало українців: "Якраз саме той час для..."
Юна дочка Беллуччі у крихітному купальнику позбавила дару мови розвагами з хлопцем: кадри з курорту
"Я вірю, в кожної з нас є безмежна внутрішня сила. Треба лише вірити в це, що б не відбувалося навколо. І пам'ятати, що навіть після найдовшої і найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Зараз мої діти допомагають мені посміхатись та не сумувати, надихають мене щось робити, бо я розумію, що їм потрібна щаслива мама, яка у всьому допоможе", — зізнається Саліванчук.
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.