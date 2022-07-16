На своїй сторінці в Instagram артистка показала яскраву фотосесію разом з синами — Глібом та Микитою. На кадрах зіркова матуся з дітьми бавиться фарбами, розмалювавши собі обличчя, руки та одяг.

"Мої діти – моє натхнення жити далі, не здаватись. В першу чергу я мама, і це та людина, яка повинна закласти в дитячих серцях такі цінності, як любов, тепло, турбота про близьких людей. Але як тільки дивлюсь новини, я здаюсь, бо сотні загиблих, тисячі зруйнованих дитячих доль, на жаль, це українські реалії, які змушують здригатись весь світ", — розповідає Саліванчук.

Дружина продюсера "Квартал 95" наголосила, що кожна дитина України постраждала від цієї війни.

"Розумію тільки одне, що я повинна бути сильною і не падати духом. Адже наше майбутнє – це наші діти, і ми, батьки, повинні допомогти їм розвивати свої здібності та таланти, щоб потім, у дорослому житті, наші дітки змогли знайти себе і реалізувати на всі 100%", — пояснює Ганна.





"Я вірю, в кожної з нас є безмежна внутрішня сила. Треба лише вірити в це, що б не відбувалося навколо. І пам'ятати, що навіть після найдовшої і найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Зараз мої діти допомагають мені посміхатись та не сумувати, надихають мене щось робити, бо я розумію, що їм потрібна щаслива мама, яка у всьому допоможе", — зізнається Саліванчук.

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