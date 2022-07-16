Популярный украинский исполнитель Макс Барских, родившийся в Херсоне, на своей странице в Instagram поделился кадрами, как люди вынуждены пешком через поля эвакуироваться с оккупированных территорий.

"Эти кадры являются свидетельством того, как беженцы из моего родного Херсона направляются в сторону Кривого Рога. Людям приходится преодолевать огромные расстояния пешком или на велосипедах. Позади осталась мирная жизнь, дома, работа, друзья, соседи... С собой они несут боль и страх перед неизвестным", - рассказал Макс Барских.

Также артист резко обратился к россиянам.

"Тем россиянам, кто забыл, какой сейчас год на календаре, я напомню – это 2022-й. И все это с моей страной делает ваша по надуманным поводам и по вашему молчаливому согласию! Но мы обязательно вернем себе то, что вы украли!", — заявил певец.

Поклонники в комментариях поддержали артиста:

"Как жаль наших людей";

"Самое страшное, когда приходится бросить свой дом. Горе";

"Людям лучше пешком .... чем в оккупации ... 😔 Как же больно смотреть .... Но нас не сломать ... мы все сможем";

"Пусть за каждую пролитую слезу нашего народа будут наказаны эти мерзкие существа".

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" поразила кадрами с сыновьями и признанием.

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