Популярна українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі та часто висловлює свою думку в Інстаграм. На цей раз артистка знову вирішила поспілкуватися з шанувальниками.
«Коли у мене вже не залишається сил думати про те, що відбувається, я завжди рятуюся тим, що починаю мріяти про те, як ми покращуємо і що робимо нового у своїй вільній Україні. Звичайно, як і інші люди, я одразу бачу, що можна покращити у тому, чим займаюся.
Культура! Якими ми будемо, якщо загальнонаціонально збільшимо культурний рівень! Тут і популяризація української мови через творчість!» - Висловилася Ксенія.
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Також Ксенія зауважила, навіть коли ми забуваємо, коли наша психіка, щоб врятувати нас, витісняє усвідомлення війни, коли ми поїхали й у безпеці, вона все одно є.
«Щодня наші міста під ракетними обстрілами. У такі дні накочує все одразу: біль від втрат, страх невідомості, жалість до нас усіх, розкиданих світом, відірваних від дому і позбавлених свого шляху. Любі, я співчуваю кожному з вас, кого торкнулася ця чортова війна. Я співчуваю з кожним! Ми разом! А ви у коментарях можете теж підтримати одне одного!» - Висловилася Ксенія.
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