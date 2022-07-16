Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина активно ведет социальные сети и часто высказывает свое мнение в Инстаграм. В этот раз артистка снова решила пообщаться с поклонниками.
«Когда у меня уже не остается сил думать про то, что происходит, я всегда спасаюсь тем, что начинаю мечтать о том, как мы улучшаем и что делаем нового в своей свободной Украине. Конечно, как и другие люди, я сразу вижу, что можно улучшить в том, чем занимаюсь.
Культура! Какими мы будем, если общенационально повысим культурный уровень! Тут и популяризация украинского языка через творчество!» - высказалась Ксения.
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Также Ксения подметила, даже когда мы забываем, когда наша психика, чтобы спасти нас, вытесняет осознание войны, когда мы уехали и в безопасности, она все равно есть.
«Каждый день наши города под ракетными обстрелами. В такие дни накатывает все сразу: боль от потерь, страх неизвестности, жалость к нам всех, разбросанных по миру, оторванных от дома и лишенных своего пути. Милые, я сочувствую каждому из вас, кого коснулась эта чертова война. Я сочувствую с каждым! Мы вместе! А вы в комментариях можете тоже поддержать друг друга!» - высказалась Ксения.
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