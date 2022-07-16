На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила декілька фото з маленькою дівчинкою на руках. Брат Олі Сергій та його дружина Анастасія нещодавно стали батьками, тепер же дитину похрестили.

"Знайомтесь❤️Це Іванка❤️Моя похресниця. Дитя, народженне під звуки вибухів, від великої любові. Іванка стала нашим світлом в цій війні, бо мужньо зустріла цей світ з перших секунд і показала - життя перемагає. Любов може все! Вітайте манюню з охрещенням, а мене з донечкою", — написала Цибульська.

Шанувальники в коментарях вітають зірку:

"Мої вітання! нехай росте здорова та щаслива в улюбленій вільній країні - Україні";

"Вітаю і вас, і манюню🤗 Нехай росте здоровою, щасливою і під мирним небом. Чого і вам, Олю, бажаю від усього серця";

"Великі вітаннячка Вам🌷🌷🌷Нехай Іванка зростає здоровою та щасливою під мирним небом та радує своїх батьків та Вас".

Відзначимо, Оля Цибульська після повномасштабного вторгнення рф разом із чоловіком та сином переїхала у безпечне місце. Житло її батьків в Ірпені на Київщині було зруйноване росіянами.

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