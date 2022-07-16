На своей странице в Instagram артистка разместила несколько фото с маленькой девочкой на руках. Брат Оли Сергей и его жена Анастасия недавно стали родителями, а теперь ребенка крестили.
"Знакомьтесь ❤️Это Иванка❤️Моя крестница. Дитя, рожденное под звуки взрывов, от большой любви. Иванка стала нашим светом в этой войне, потому что мужественно встретила этот мир с первых секунд и показала - жизнь побеждает. Любовь может все! Поздравляйте манюню с крещением, а меня с дочерью", - написала Цибульская.
Поклонники в комментариях поздравляют звезду:
"Мои поздравления! пусть растет здоровая и счастливая в любимой свободной стране – Украине";
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"Поздравляю и вас, и манюню🤗 Пусть растет здоровой, счастливой и под мирным небом. Чего и вам, Оля, желаю от всего сердца";
"Большие поздравления Вам 🌷🌷🌷 Пусть Иванка растет здоровой и счастливой под мирным небом и радует своих родителей и Вас".
Отметим, Ольга иыбульская после полномасштабного вторжения рф вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Жилье ее родителей в Ирпене в Киевской области было разрушено россиянами.
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