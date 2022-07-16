На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила скріни, де шахраї з фейкових сторінок пропонують українцям отримати пожертву від імені Камалії в розмірі від 2 до 10 тисяч гривень.
"Увага шахраї!!! Хочу звернутися до всіх і попередити, що зараз дуже багато шахраїв! Тільки на моїх офіційних сторінках в Іnstagram та Facebook ви можете бачити інформацію, яка відповідає дійсності. У тому числі, ту, яка направлена на допомогу сім‘ям, які постраждали від війни в Україні. Впевнена, що зловмисники будуть знайдені, покарані та заблоковані назавжди!", — застерегла Камалія.
Шанувальники співачки в коментарях також обурюються, що хтось навіть в такий складний час намагається нажитися на співгромадянах:
"Який жах! Потрібно поскаржитися на цю сторінку, щоб терміново її заблокували! Навіщо робити такі речі! Не можу зрозуміти! 😳 Сподіваюся знайдуть цих шахраїв і покарають!";
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"Сумно, що є такі люди, котрі наживаються в такий складний час".
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