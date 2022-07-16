Камалия (Наталья Шмаренкова), которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, предупредила об опасной схеме мошенников, использующих ее имя.

На своей странице в Instagram артистка разместила скрины, где мошенники с фейковых страниц предлагают украинцам получить пожертвование от имени Камалии в размере от 2 до 10 тысяч гривен.

"Внимание мошенники!!! Хочу обратиться ко всем и предупредить, что сейчас очень много мошенников! Только на моих официальных страницах в Instagram и Facebook вы можете видеть информацию, соответствующую действительности. В том числе ту, которая направлена ​​на помощь семьям , пострадавших от войны в Украине. Уверена, что злоумышленники будут найдены, наказаны и заблокированы навсегда!", - предупредила Камалия.

Поклонники певицы в комментариях также возмущаются, что кто-то даже в такое сложное время пытается нажиться на согражданах:

"Какой ужас! Нужно пожаловаться на эту страницу, чтобы срочно ее заблокировали! Зачем делать такие вещи! Не могу понять! 😳 Надеюсь найдут этих мошенников и накажут!";

"Грустно, что есть такие люди, которые наживаются в такое сложное время".

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