Відома співачка показала струнку фігуру в незвичайному вбранні та розповіла про зустріч із легендарним музикантом, якого обожнювала з дитинства.

Як пише Politeka.net , новою публікацією співачка поділилася у своєму Інстаграм

Джамала, яка останнім часом активно гастролює світом із благодійними концертами розповіла, що її наступною зупинкою буде Литва.

Артистка прийме музичну естафету від легендарного гітариста віртуоза Аль Ді Меола, з яким 9 років тому познайомилася у Львові.

«Влітку 2013 року я виступала на Leopolis Jazz Fest із сольною програмою. Центр прекрасного Львова, сцена «Площа ринок», 10 000… Пам'ятаю, ми так захопилися, що @alexkogan1 почав маякувати: настав час закруглятися))) А ще, відбулася зустріч з @official_aldimeola на прес-конференції. Захоплення не було меж: саме його віртуозна гітара познайомила мене з цим жанром ще в дитинстві. І тепер, за 9 років, наші шляхи знову перейдуть – на @midsummer_vilnius у Литві. 20 липня з @andrey_chmut Band приймемо фестивальну естафету від легенди », – розповіла співачка.

Також Джамала показала нове фото, на якому позувала на камеру у сценічному костюмі бузкового кольору. Наряд із глибоким декольте підкреслив бюст співачки, а виріз на животі прикував погляд до пружного пресу. Доповненням став величезний волан на правій руці, який надав костюм оригінальності.

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