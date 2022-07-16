Известная певица показала стройную фигуру в необычном наряде и рассказала о встрече с легендарным музыкантом, которого обожала с детства.

Как пишет Politeka.net, новой публикацией певица поделилась в своем Инстаграм

Джамала, которая в последнее время активно гастролирует по миру с благотворительными концертами рассказала, что ее следующей остановкой будет Литва.

Артистка примет музыкальную эстафету от легендарного гитариста виртуоза Аль Ди Меола, с которым познакомилась 9 лет назад во Львове.

«Летом 2013 года я выступала на Leopolis Jazz Fest с сольной программой. Центр прекрасного Львова, сцена «Площадь рынок», 10 000… Помню, мы так увлеклись, что @alexkogan1 начал маяковать: пора закругляться))) А еще, произошла встреча с @official_aldimeola на пресс-конференции. Восторга не было предела: именно его виртуозная гитара познакомила меня с этим жанром еще в детстве. И теперь, через 9 лет, наши пути снова перейдут – на @midsummer_vilnius в Литве. 20 июля с @andrey_chmut Band примем фестивальную эстафету от легенды», - рассказала певица.

Также Джамала показала новое фото, на котором попозировала на камеру в сценическом костюме лилового цвета. Наряд с глубоким декольте подчеркнул бюст певицы, а вырез на животе приковал взгляд к упругому прессу. Дополнением стал огромный волан на правой руке, который придал костюму оригинальности.

Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.

Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.

Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.