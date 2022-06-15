Как пишет Politeka.net, певица поделилась откровением в своем Инстаграм.

Так, Джамала призналась, что концерты всегда были для нее чем-то особенным. По словам исполнительницы, именно стоя на сцене она раскрывает себя.

«Концерты для меня всегда являются чем-то очень особенным – это как самое красивое украшение, наряд, который одеваешь в важные дни. Для меня это и встреча с самой собой на сцене, потому что какой будет трек-лист, такова и я, и моя музыка. Грустная, романтическая, лирическая… А то, как может управлять концертом именно публика – это вообще абсолютная магия!», - восхитилась Джамала.

Сейчас звезда готовится к проведению своего первого концерта с начала полномасштабной войны. Джамала сообщила, что он состоится 16 июня в Словении. Как призналась певица, песни для него она подобрала так, чтобы выразить, как сейчас звучит Украина.

«На вопрос о самом главном в концерте уверенно отвечу: Live, Live, Live! И сейчас как никогда нужно звучать мощно, глубоко, виртуозно, чтобы показывать миру современную украинскую музыку в лучшем виде. Пусть все получится!», - добавила звезда.

Этот пост Джамала сопроводила кадрами со своих предыдущих концертов.

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