З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну співачка Тоня Матвієнко поїхала із двома дочками за кордон, залишивши Арсена Мірзояна одного.
Це породило хвилю чуток про розлучення подружжя.
Матвієнко не залишилася осторонь і вперше прокоментувала розлучення з чоловіком в інтерв'ю
«Я навіть уявити не могла, що щось подібне може бути комусь цікавим під час війни. Запевняю, у нас все гаразд! 15 червня ми мали п'яту річницю весілля. З цього приводу Арсен традиційно купив квіти, поставив у нашій кімнаті та надіслав фото букета. Ось так за допомогою фото чи відеозв'язку підтримуємо стосунки, як і більшість сімей, на жаль», – поділилася артистка.
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Тоня не приховує, що дуже нудьгує за коханим. Також сильно їй не вистачає рідної країни, рідного дому, проте за кордон вона вибралася заради безпеки 6-річної доньки Ніни.
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом уже близько 10 років. Тоня має доньку від попередніх стосунків, а співака – двох синів від першого шлюбу. Подружжя також виховує спільну дитину – доньку Ніну.
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян презентував пронизливу пісню.
А ще Politeka повідомляла, що заплакана Тоня Матвієнко розповіла про першу зустріч із Мірзояном за час війни.
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко показала дочку, що підросла, від Арсена Мірзояна, відео.