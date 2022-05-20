Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица и дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко. У звезды есть две дочери - 23-летняя Ульяна и Нина, которую знаменитость недавно родила от Арсена Мирзояна, за которого вышла замуж после этого. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала дочь Нину, которая спела для Арсена.

На кадрах девочка стояла в джинсовом пиджаке и с хвостиком на голове. Нина спела песню для папы, который находится далеко.

"Наша дочка, твоя Снежинка обнимает тебя сегодня песней", - написала Тоня.

"Люблю очень сильно", - написал Арсен в ответ.

Фанаты посмотрели видео почти 2 тысячи раз и написали комментарии:

"Такая взрослая", "Как это мило", "Прекрасное исполнение", "Это маленькая звездочка, очень талантливая и красивая! Не могу налюбоваться послушала раз 10".

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