С началом полномасштабного вторжения россии в Украину певица Тоня Матвиенко уехала с двумя дочерьми за границу, оставив Арсена Мирзояна одного.
Это породило волну слухов о разводе супружеской пары.
Матвиенко не осталась в стороне и впервые прокомментировала расставание с супругом в интервью
«Я даже представить не могла, что что-то подобное может быть интересным кому-то во время войны. Уверяю, у нас все хорошо! 15 июня у нас была пятая годовщина свадьбы. По этому поводу Арсен традиционно купил цветы, поставил в нашей комнате и прислал фото букета. Вот так с помощью фото или видеосвязи поддерживаем отношения, как и большинство семей, к сожалению», - поделилась артистка.
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Тоня не скрывает, что очень скучает за любимым. Так же сильно ей не хватает родной страны, родного дома, однако за границу она выбралась ради безопасности 6-летней дочери Нины.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе уже около 10 лет. У Тони есть дочь от предыдущих отношений, а у певца – двое сыновей от первого брака. Супруги также воспитывают общего ребенка – дочь Нину.
Напомним, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян презентовал пронзительную песню.
А еще Politeka сообщала, что заплаканная Тоня Матвиенко рассказала о первой встрече с Мирзояном за время войны.
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко показала подросшую дочь от Арсена Мирзояна, видео.