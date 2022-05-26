Певица Тоня Матвиенко, жена Арсена Мирзояна, рассказала о первой встрече с мужем, которого не видела три месяца.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица. Звезда замужем за Арсеном Мирзояном, от которого родила дочь Нину, которую назвали в честь легендарной бабушки - Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Певица дала интервью "Зірковому шляху", в котором рассказала о встрече с мужем впервые за три месяца.

"Побыла со своим мужем один день, а потом сказала "боже, лучше бы ты не приезжал", - сказала Матвиенко.

"Тоня Матвиенко расплакалась во время интервью

Певица припомнила недавнюю встречу с мужем, Арсеном Мирзояном. Они не виделись почти три месяца, что, по словам Тони, очень сложно", - сказала Матвиенко.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Так они же всем сообщали, что развелись... Кому верить...?", "Все будет хорошо".

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