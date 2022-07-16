Після ракетного обстрілу по Вінниці Потап написав вірш українською мовою і зачитав його.
Відео знаменитість оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі, пише Politeka.net
Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця
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Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я маю частку
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають собі
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться
Що летіли Калібри по Вінниці
За воєнних ліш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!
Українці відреагували на вірш Потапа по-різному.
Дехто закликав не мовчати і згадати про Миколаїв, який перебуває під постійним обстрілом путінської армії.
"Не мовчіть про Миколаєва, будь ласка, нам дуже важко. Обстріли щодня",
"Всі забули про нас 😢 і те, що нас щодня бомбять",
"Місто Миколаїв щодня під великим обстрілом і ніхто нічого не говорити! Усі мовчать", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з лукашенком та путіним.
Як повідомляла Politeka, Потап вразив українців кадрами, як треба розбиратися з аматорами Росії.
Також Politeka писала, що Потап показав, що хочуть зробити у Росії з незгодними відео.