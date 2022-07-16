Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) эмоционально отреагировал на трагедию в Виннице, в результате которой погибли свыше 20 человек.

После ракетных обстрелов по Виннице Потап сочинил стихотворение на украинском языке и зачитал его.

Видео знаменитость обнародовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net

Як же жити нам

Куди дітися ?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви



Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця



Клята ця війна

І не ма кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я маю частку

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця



Віддають собі

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться



Що летіли Калібри по Вінниці

За воєнних ліш базах

Злочинці всі

Всі хто кров'ю вмив землю

У Вінниці!

Украинцы отреагировали на стих Потапа по-разному, некоторые с упреками. Люди призвали не молчать и вспомнить про Николаев, который находится под постоянным обстрелом путинской армии.

"Не молчите о Николаеве, пожалуйста, нам очень тяжело. Обстрелы каждый день",

"Все забыли про нас 😢 и то что нас каждый день бомбят",

"Город Николаев каждый день под большими обстрелами и никто ничего не говорить! Все молчат", - пишут в сети.

Напомним, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.

Как сообщала Politeka, Потап поразил украинцев кадрами, как нужно разбираться с любителями россии.

Также Politeka писала, что Потап показал, что хотят сделать в россии с несогласными, видео.