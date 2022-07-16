После ракетных обстрелов по Виннице Потап сочинил стихотворение на украинском языке и зачитал его.
Видео знаменитость обнародовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net
Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця
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Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я маю частку
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають собі
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться
Що летіли Калібри по Вінниці
За воєнних ліш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!
Украинцы отреагировали на стих Потапа по-разному, некоторые с упреками. Люди призвали не молчать и вспомнить про Николаев, который находится под постоянным обстрелом путинской армии.
"Не молчите о Николаеве, пожалуйста, нам очень тяжело. Обстрелы каждый день",
"Все забыли про нас 😢 и то что нас каждый день бомбят",
"Город Николаев каждый день под большими обстрелами и никто ничего не говорить! Все молчат", - пишут в сети.
Напомним, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.
Как сообщала Politeka, Потап поразил украинцев кадрами, как нужно разбираться с любителями россии.
Также Politeka писала, что Потап показал, что хотят сделать в россии с несогласными, видео.