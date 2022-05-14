Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) жестко посмеялся над александром лукашенко и владимиром путиным.

На своей странице в Instagram Потап разместил забавное видео, в котором на кадры встреч президентов Беларуси и рф наложили звуковую дорожку из фильма "50 оттенков серого". Ролик получился очень пикантным, так как в нем путин и лукашенко обнимаются, многозначительно переглядываются, один предлагает другому вместе искупаться в море.

"50 оттенков бульбы", — подписал видео Потап.

Украинцы в комментариях оценили чувство юмора артиста:

"Боже, какие же конченые!!!! не могу";

"Неприятно даже смотреть на эти рожи";

"Ну такой хит зря сюда вставили. Мадонна послала их кстати!";

"они говорили что наш президент клоун... ну ну, теперь с кого вся планета ржет";

"Как теперь этот фильм смотреть и не ржать?";

"Ой, фу, какая мерзость)";

"Какие страсти показали";

"А горячие моменты из красной комнаты...?";

"Этим бы и занимались, если скучно жить. Не лезли к нам";

"Если твой мужик на тебя смотрит не так как лука на пу - значит это не твой мужик";

"Это лучшее, что я видела за последнее время😂😂😂".

Напомним, Потап дерзко поставил Канделаки на место после ее критики в адрес Джоли.

Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.

Также Politeka писала, что Потап потроллил россиян после их корявой попытки почитать на украинском.