На своей странице в Instagram Потап разместил забавное видео, в котором на кадры встреч президентов Беларуси и рф наложили звуковую дорожку из фильма "50 оттенков серого". Ролик получился очень пикантным, так как в нем путин и лукашенко обнимаются, многозначительно переглядываются, один предлагает другому вместе искупаться в море.
"50 оттенков бульбы", — подписал видео Потап.
Украинцы в комментариях оценили чувство юмора артиста:
"Боже, какие же конченые!!!! не могу";
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"Неприятно даже смотреть на эти рожи";
"Ну такой хит зря сюда вставили. Мадонна послала их кстати!";
"они говорили что наш президент клоун... ну ну, теперь с кого вся планета ржет";
"Как теперь этот фильм смотреть и не ржать?";
"Ой, фу, какая мерзость)";
"Какие страсти показали";
"А горячие моменты из красной комнаты...?";
"Этим бы и занимались, если скучно жить. Не лезли к нам";
"Если твой мужик на тебя смотрит не так как лука на пу - значит это не твой мужик";
"Это лучшее, что я видела за последнее время😂😂😂".
Напомним, Потап дерзко поставил Канделаки на место после ее критики в адрес Джоли.
Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.
Также Politeka писала, что Потап потроллил россиян после их корявой попытки почитать на украинском.