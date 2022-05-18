На своей странице в Instagram Потап разместил видео из Риги, столицы Латвии. На кадрах видно, как обезумевший россиянин идет по улице, размахивая флажком рф и выкрикивая: "За Россию! За Донбасс! За детей 8 лет".
Тут же к нему подходит прохожий, укладывает на землю , забирает флажок и уходит. Затем рашист поднимается и начинает преследовать своего "карателя" с требованием вернуть флаг.
Украинцы в комментариях к посту Потапа и смеются, и мечтают, чтобы всех таких персонажей вернули на историческую родину:
"Жириновский воскрес в Риге?";
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
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"В принципе россия примерно так и выглядит … этот дедуля олицетворение реальности!";
"Так вот он какой «человек-телевизор»";
"Они хоть где-то трезвыми бывают ? 🤨";
"Они как зомби, они повсюду";
"Что же он весь такой за Россию в Риге делает, пусть чешет в рашу и там ее любит";
"Дурное поехало в турне. Пусть возвращается на историческую родину, нех любить из заграницы";
"На это можно смотреть вечно";
"За расею могут быть только больные на голову и алкоголики.. а тут два в одном";
"Так за россию или за Донбасс? Потому что Донбасс это не россия!".
Напомним, Настя Каменских раскрыла, как Потап оказался в Испании, пока в Украине война.
Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.
Также сообщалось, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.