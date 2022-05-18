Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал, как в Европе "наказывают" рашистов.

На своей странице в Instagram Потап разместил видео из Риги, столицы Латвии. На кадрах видно, как обезумевший россиянин идет по улице, размахивая флажком рф и выкрикивая: "За Россию! За Донбасс! За детей 8 лет".

Тут же к нему подходит прохожий, укладывает на землю , забирает флажок и уходит. Затем рашист поднимается и начинает преследовать своего "карателя" с требованием вернуть флаг.

Украинцы в комментариях к посту Потапа и смеются, и мечтают, чтобы всех таких персонажей вернули на историческую родину:

"Жириновский воскрес в Риге?";

"В принципе россия примерно так и выглядит … этот дедуля олицетворение реальности!";

"Так вот он какой «человек-телевизор»";

"Они хоть где-то трезвыми бывают ? 🤨";

"Они как зомби, они повсюду";

"Что же он весь такой за Россию в Риге делает, пусть чешет в рашу и там ее любит";

"Дурное поехало в турне. Пусть возвращается на историческую родину, нех любить из заграницы";

"На это можно смотреть вечно";

"За расею могут быть только больные на голову и алкоголики.. а тут два в одном";

"Так за россию или за Донбасс? Потому что Донбасс это не россия!".

Напомним, Настя Каменских раскрыла, как Потап оказался в Испании, пока в Украине война.

Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.

Также сообщалось, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.