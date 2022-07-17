Телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом зі співачкою Олею Поляковою у своїх ефірах відмовилася переходити українською мовою, тепер частіше спілкується нею та пише пости так, як її просили. Цього разу ведуча акцентувала увагу на українських медиках та захисниках.

«Кадри, які увійдуть до підручників з історії України. Парамедики рятують українських захисників на передовій. Жах. Подяка. Біль. Гордість» - пише Єфросиніна.

У мережі відповідають, реагуючи на страждання та біль українців: «Це біль жах та розпач; Неможливо без сліз дивиться біль, біль... 😢; Жахливі фото, мужні наші воїни та медики, честь та хвала, та Бережи Боже наших хлопців 🙏; Яка важка праця в одних та в інших 😢. Сміливості та бажання жити❤️; Наші герої, дякуємо Вам! Бережи їх Боже 🙏».

Раніше на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила затравку до свого інтерв'ю з ендокринним гінекологом Тетяною Шевчук, записану українською мовою.

Багато шанувальників зраділи, що Єфросиніна нарешті прислухалася до їхніх потреб отримувати контент рідною мовою, але такий хід Єфросининою виявився обманом: повне інтерв'ю — знову російською.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.